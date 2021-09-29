الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 04:18 م

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

العقبة 2


الوكيل الإخباري - ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الثمانية شهور الماضية من العام الحالي بنسبة 3ر14 بالمئة، ليبلغ ما مقداره 8ر958 مليون دينار، أي ما يعادل 4ر1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 70 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأرجع البنك المركزي سبب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة إلى ارتفاع أعداد السياح خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، بنحو 108 ألف سائح أو ما نسبته 3ر10 بالمئة، ليبلغ 165ر1 مليون سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 2ر71 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.


وعلى المستوى الشهري، فإن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال شهر آب من العام الحالي و للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل الدخل السياحي خلال شهر آب ارتفاعاً مقداره 289 مليون دينار عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 310 مليون دينار، أي ما يعادل 437 مليون دولار، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال شهر آب بنحو 362 ألف سائح ليصل إلى قرابة 384 ألف سائح، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة.


وشكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 7ر45 بالمئة من إجمالي عدد السياح، تلاه السياح من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 5ر24 بالمئة، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 8ر16 بالمئة.


من جانب آخر، سجل الإنفاق السياحي خلال شهر آب من العام الحالي ارتفاعاً يبلغ نحو 75 مليون دينار، ليصل إلى 5ر80 مليون دينار، ما يعادل 5ر113 مليون دولار، وفي ضوء ذلك ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 6ر73 بالمئة، ليبلغ 5ر365 مليون دينار، ما يعادل 5ر515 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 72 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

أغوار

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

Conference-1-1-660x309-1

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

e

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

main_image5a66f1abe0372

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

محكمة امن الدولة جديد

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

أخبار متعلقة
82021309220944583789

الأردن يدين استهداف الحوثيين مناطق سعودية

الأوقاف

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

كورونا 3

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الامن

الامن العام : مقطع سقوط شخص من مقطع صخري قديم وصور في دولة اسيوية

طلبة

التربية: الدوام الأحد القادم بكامل الطاقة الاستيعابية باستثناء عدد من المدارس

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل تسويق المنتجات الزراعية