1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الثمانية شهور الماضية من العام الحالي بنسبة 3ر14 بالمئة، ليبلغ ما مقداره 8ر958 مليون دينار، أي ما يعادل 4ر1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 70 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأرجع البنك المركزي سبب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة إلى ارتفاع أعداد السياح خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، بنحو 108 ألف سائح أو ما نسبته 3ر10 بالمئة، ليبلغ 165ر1 مليون سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 2ر71 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.



وعلى المستوى الشهري، فإن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال شهر آب من العام الحالي و للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل الدخل السياحي خلال شهر آب ارتفاعاً مقداره 289 مليون دينار عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 310 مليون دينار، أي ما يعادل 437 مليون دولار، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال شهر آب بنحو 362 ألف سائح ليصل إلى قرابة 384 ألف سائح، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة.



وشكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 7ر45 بالمئة من إجمالي عدد السياح، تلاه السياح من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 5ر24 بالمئة، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 8ر16 بالمئة.



من جانب آخر، سجل الإنفاق السياحي خلال شهر آب من العام الحالي ارتفاعاً يبلغ نحو 75 مليون دينار، ليصل إلى 5ر80 مليون دينار، ما يعادل 5ر113 مليون دولار، وفي ضوء ذلك ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 6ر73 بالمئة، ليبلغ 5ر365 مليون دينار، ما يعادل 5ر515 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 72 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.