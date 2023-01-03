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الثلاثاء، 03-01-2023 04:16 م

1.4 مليار دولار صادرات إربد العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد العام الماضي إلى نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار العام قبل الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 15.7 %.

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وبحسب التقرير السنوي للغرفة الصادر اليوم الثلاثاء، استأثرت مدينة الحسن الصناعية بالحجم الأكبر من الصادرات بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مدينة السايبر سيتي ومناطق صناعية أخرى في المحافظة.


وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع المحيكات والجلديات على قيمة مماثلة من صادرات المحافظة، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 34 مليون دولار، ثم المواد التموينية بـ 33.9 مليون دولار.

 

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات: التعدين والمصادر الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية و الكيماوية والخشبية والأثاث، ومستحضرات التجميل، والإنشاءات، والتعبئة والتغليف والكرتون، واللوازم المكتبية والهندسية والكهربائية.

 




 

 


 

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