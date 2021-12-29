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الأربعاء، 29-12-2021 07:03 م

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن ملاحظات طلبة الجامعات كانت لها دور كبير في اتخاذ قرارات مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى نجاح حملة التطعيم في الجامعات من خلال 46 مركز تطعيم متواجد في الجامعات بالمملكة. 

وأضاف الخطيب أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الجامعات وصلت 1.5 بالمئة، وأن 92 بالمئة من طلبة الجامعات والكوادر التدريسية تلقت المطاعيم، مشيرا إلى أن هناك حملات لتلقي الجرعة الثالثة لرفع المناعة.

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