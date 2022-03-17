1.5 مليون يورو دعم أوروبي لدائرة الإحصاءات

الوكيل الإخباري - يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم دائرة الإحصاءات العامة ضمن مشروع جديد في دائرة الإحصاءات العامة يستهدف تطوير القدرات المؤسسية للدائرة.

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ويأتي هذا الدعم كمشروع توأمة جديد بحجم 1.5 مليون يورو، بهدف تعزيز قدرات دائرة الإحصاءات فيما يتعلق بتجميع البيانات الإحصائية وتحليلها والإبلاغ عنها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والأوروبية.



ووفقا لمذكرة التوأمة فإن الهدف العام من اقتراح التوأمة هو “تعزيز قدرة دائرة الإحصاءات من حيث تجميع وتحليل وإعداد التقارير عن البيانات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والأوروبية.



وتم تحديد هدفين محددين لمشروع التوأمة، وكلاهما سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام الإحصائي في الأردن.

الأول تعزيز وتطوير إحصاءات الأعمال والسكان في الأردن بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية من خلال دمج مصادر البيانات الإدارية.



والهدف الثاني تعزيز الناتج الإحصائي من خلال تطوير إحصاءات جديدة موجهة نحو السياسات وتحديث وتقوية المنهجيات الحالية، ولا سيما فيما يتعلق بالبيانات المستندة إلى المسح.



ويشار هنا الى أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه فقد سبقه أكثر من مشروع توأمة، هدفت جميعها إلى تطوير القدرات وفق المعايير الأوروبية.



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