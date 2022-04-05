1.6 مليار دينار رواتب لأكثر من 384 ألف متقاعد في الأردن

الوكيل الإخباري - كشفت الأرقام الرسمية أنه مع نهاية آخر شهر من العام الماضي، وصل عدد المتقاعدين في الأردن إلى 384 ألف و825 متقاعداً.

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واوضحت الارقام الصادرة عن وزارة المالية، ورصدها "الوكيل الإخباري" أن عدد المتقاعدين مع نهاية العام الماضي ارتفع بنسبة 2.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.



وأشارت إلى أنه سُجل وجود 256 ألف و 982 متقاعد، و127 ألف و 843 متقاعد وريث.



وحول الرواتب التقاعدية، أكدت الارقام انها ارتفعت بمقدار 19 مليون دينار، ما نسبته 1.1%، بالمقارنة مع عام 2020.



وأوضحت النشرة، ان أجمالي الرواتب التقاعدية وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 1.609 مليار دينار .