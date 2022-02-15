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الثلاثاء، 15-02-2022 03:28 م

1.6 مليون مسافر عبر الملكية الأردنية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - اختار 1.6 مليون شخص السفر على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، لتكون شركة الطيران التي تقلهم إلى وجهاتهم العالمية المختلفة عام 2021.

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ويدفع نمو أعداد المسافرين عبر الملكية الأردنية إلى زيادة عدد وجهات الشركة حتى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة صعودا من 35 وجهة حالية، إلى جانب زيادة أسطول طائراتها من 24 طائرة حاليا إلى 45 طائرة، في خطة تستهدف بناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمّان.


وقالت الملكية الأردنية في بيان صحفي، إن أعداد المسافرين ارتفعت العام الماضي 6ر1 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 53 بالمئة عن عام 2020 الذي سافر فيه عبر الملكية الأردنية 752 ألف مسافر.


وأضافت أن كلف الإيرادات ارتفعت بنسبة 33 بالمئة من 279 مليون دينار في عام 2020 إلى 370 مليون دينار عام 2021 جراء اتخاذ الشركة جملة من الإجراءات لتخفيض الكلف مثل مراجعة عقود استئجار الطائرات وتطبيق أوامر الدفاع وبرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق برواتب وأجور العاملين في الشركة.

 




 

 


 

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