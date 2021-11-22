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الإثنين، 22-11-2021 03:19 م

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري– ارتفع إجمالي مجموع أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الى 1.807.225 سائح وبنسبة إرتفاع 59.7 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي وصل فيها إجمالي عدد السياح الى 1.131.682 سائح.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ارتفاعاً في عدد سياح المبيت خلال عام 2021 إلى 1.552.545 سائح بنسبة ارتفاع 59.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 التي بلغ فيها عدد سياح المبيت 971.795 سائح.

وبحسب النشرة، ارتفعت أعداد زوار بعض المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ في عجلون 122.071 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 141.2 بالمئة، وفي وادي رم 142.304 زائرا بنسبة ارتفاع 36.5 بالمئة، وفي الكرك 48.149 زائرا بنسبة ارتفاع 286.7 بالمئة، وفي أم قيس 27.803 زائرا بنسبة ارتفاع 24.8 بالمئة، وفي جرش 80.708 زائرا بنسبة ارتفاع 5 بالمئة.

وبينت النشرة، أن عدد زوار مدينة البترا خلال الـ 10 أشهر من العام الحالي وصل الى 145.087 زائرا، مأدبا (الخارطة) 30.839 زائرا، جبل نيبو 80.905 زائر.

والجدير ذكره أن الدخل السياحي للمملكة إرتفع خلال عشرة شهور الماضية بنسبة 61.2 بالمئة، ليبلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 73 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

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