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الثلاثاء، 27-10-2020 02:26 م

10 إصابات كورونا في وزارة الطاقة

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن اكتشاف 10 إصابات بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) بين العاملين فيها وباشرت تطبيق البروتوكول الخاص بالتعامل مع حالات الاصابة بالفيروس وتشمل العزل والتعقيم واجراء الفحوصات للموظفين.

والتزاما بالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول المعتمد للحد من انتشار فيروس (كورونا) عقمت الوزارة مرافقها وتم عزل المصابين وتعطيل الوحدات التنظيمية التي يعملون فيها واجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي.

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وتطبق وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ بدء الجائحة الدليل الارشادي الخاص بالعمل في مثل هذه الظروف ومنها تخفيض اعداد الموظفين الى النصف مع الحفاظ على استمرارية العمل. واهابت الوزارة بالمراجعين استخدام طلبات الخدمات الالكترونية المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة وذلك التزاما بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع الفيروس،بما يحفظ صحة المواطنين والعاملين وسلامتهم.



 




 

 


 

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