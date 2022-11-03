10 عروض عربية في مهرجان المسرح الأردني

الوكيل الإخباري - تنطلق مساء الأحد المقبل الدورة 29 من "مهرجان الأردن المسرحي"، بمشاركة ست دول عربية، هي: الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، مصر، المغرب إضافة إلى الأردن، تقدم عروضها على مدى 9 أيام على مسارح المركز الثقافي الملكي.

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وتفتتح مسرحية "طبلة" الأردنية للمخرج هشام سويدان، عروض المهرجان الذي يكرم مجموعة من القامات الفنية الأردنية في حفل الافتتاح تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في الحراك الفني، وهم: قمر الصفدي، زهير النوباني، نبيل نجم ويوسف الجمل.



وتتنافس العروض المسرحية المشاركة على جوائز: "أفضل نص"، "أفضل إخراج"، "أفضل ممثل"، "أفضل ممثلة"، "أفضل سينوغرافيا"، و"أفضل عرض متكامل".

والعروض المشاركة بحسب ترتيب عروضها هي: مسرحية "تخريف ثنائي" للأردنية للمخرجة وفاء رمضان، مسرحية "ليلة القتلة" المصرية للمخرج صبحي يوسف، مسرحية "كافي" السعودية للمخرج سامي صالح الزاهراني، مسرحية "الطوافة" للمخرجة الأردنية شفاء الجراح، مسرحية "خلاف" العراقية للمخرج مهند هادي، مسرحية "بيرندا" المغربية للمخرج أحمد أمين ساهل، مسرحية "أهنا ولهيه" الجزائرية للمخرج فخر الدين لونيس، مسرحية "فاصل زمني" الأردنية للمخرج محمود الزغول، ومسرحية "الطابور السادس" الكويتية للمخرج علي البلوشي.



وتتألف لجنة تحكيم المهرجان، من: د.مخلد الزيودي من الأردن رئيساً، وعضوية: جان قسيس من لبنان، يوسف البدري من تونس، كلثوم أمين من البحرين، ود. سعيد كريمي من المغرب.