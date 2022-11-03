الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

استشهاد فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 03-11-2022 09:12 ص

10 عروض عربية في مهرجان المسرح الأردني

253051217_4679046442192594_2301057258172492951_n


الوكيل الإخباري - تنطلق مساء الأحد المقبل الدورة 29 من "مهرجان الأردن المسرحي"، بمشاركة ست دول عربية، هي: الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، مصر، المغرب إضافة إلى الأردن، تقدم عروضها على مدى 9 أيام على مسارح المركز الثقافي الملكي.

اضافة اعلان


وتفتتح مسرحية "طبلة" الأردنية للمخرج هشام سويدان، عروض المهرجان الذي يكرم مجموعة من القامات الفنية الأردنية في حفل الافتتاح تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في الحراك الفني، وهم: قمر الصفدي، زهير النوباني، نبيل نجم ويوسف الجمل.


وتتنافس العروض المسرحية المشاركة على جوائز: "أفضل نص"، "أفضل إخراج"، "أفضل ممثل"، "أفضل ممثلة"، "أفضل سينوغرافيا"، و"أفضل عرض متكامل".

 

والعروض المشاركة بحسب ترتيب عروضها هي: مسرحية "تخريف ثنائي" للأردنية للمخرجة وفاء رمضان، مسرحية "ليلة القتلة" المصرية للمخرج صبحي يوسف، مسرحية "كافي" السعودية للمخرج سامي صالح الزاهراني، مسرحية "الطوافة" للمخرجة الأردنية شفاء الجراح، مسرحية "خلاف" العراقية للمخرج مهند هادي، مسرحية "بيرندا" المغربية للمخرج أحمد أمين ساهل، مسرحية "أهنا ولهيه" الجزائرية للمخرج فخر الدين لونيس، مسرحية "فاصل زمني" الأردنية للمخرج محمود الزغول، ومسرحية "الطابور السادس" الكويتية للمخرج علي البلوشي.


وتتألف لجنة تحكيم المهرجان، من: د.مخلد الزيودي من الأردن رئيساً، وعضوية: جان قسيس من لبنان، يوسف البدري من تونس، كلثوم أمين من البحرين، ود. سعيد كريمي من المغرب. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
112020915156153244995

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

smart-cities-backgrounder

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

WhatsApp Image 2022-11-03 at 9.05.15 AM

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

333-7

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

AboutNARC

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

AboutNARC

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

أخبار متعلقة
8

العلاقات بين الأردن والجزائر تشهد تطورا ملحوظا في المجالات كافة

6355287ca6707

السعودية تقدّم 27 مليون دولار لدعم برامج وعمليات أونروا

1020221391155640440100

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات

image (3)

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات الخميس

46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

383380_48_1664694692

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا