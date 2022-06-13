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10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

الإثنين، 13-06-2022 03:02 م

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات الدكتور مؤمن الحديدي، إن نقابة الأطباء استكملت استعداداتها لإدارة العملية الانتخابية التي ستجري الجمعة القادم في 17 حزيران الجاري، لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

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وأضاف الحديدي أن الانتخابات النقابية للدورة الرابعة والثلاثين ستجري موزعة على عشرة مراكز في عمان ، اربد، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، العقبة ،السلط، ،المفرق وعجلون .


وبين أن عملية الفرز اليدوي لورقة اقتراع النقيب والفرز الالكتروني لورقة اقتراع أعضاء المجلس بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ستكون في مركز النقابة في عمان في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة سيتم توفير ربط إلكتروني بين المركز في عمان وبين جميع الفروع حيث يهدف ذلك الى ضبط العملية الانتخابية ومنع تكرار الاقتراع في أكثر من مركز، كما سيتم توفير شاشات تبين عدد المقترعين لكل صندوق.


وأكد على أن عملية الاقتراع ستبدأ الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة 17/6/2022 وستنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث تغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساء بموجب احكام قانون النقابة الفقرة (هـ) من المادة 25 .

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