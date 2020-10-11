10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اكدت وزارة الصحة انه قد سُجِّلت (928) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

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• (923) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (614) في محافظة العاصمة عمّان.

- (89) في محافظة البلقاء.

- (71) في محافظة إربد.

- (71) في محافظة الزرقاء.

- (49) في محافظة عجلون.

- (14) في محافظة جرش.

- (6) في محافظة مأدبا.

- (6) في محافظة الطفيلة.

- (2) في محافظة معان.

- (1) في محافظة الكرك.

• (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (24926) حالة.

- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (191) حالات.

- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (17505) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1417257) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).



