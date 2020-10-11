الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 11-10-2020 05:02 م

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر


 الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -  اكدت وزارة الصحة انه قد سُجِّلت (928) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

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• (923) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (614) في محافظة العاصمة عمّان.
- (89) في محافظة البلقاء.
- (71) في محافظة إربد.
- (71) في محافظة الزرقاء.
- (49) في محافظة عجلون. 
- (14) في محافظة جرش.
- (6) في محافظة مأدبا.
- (6) في محافظة الطفيلة.
- (2) في محافظة معان.
- (1) في محافظة الكرك.
• (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (24926) حالة.
- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (191) حالات.
- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (17505) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1417257) فحصاً.
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


 




 

 


 

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