10,2 مليون يورو لتنفيذ مشروع صرف صحي في الرمثا

الوكيل الإخباري - وقع أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD مذكرة تفاهم لتنفيذ وصلات صرف صحي بقيمة 10,2 مليون يورو ممول بموجب منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لخدمة مناطق الرمثا.



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وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وضمن إجراءاتها في تنفيذ استراتيجية مشاريع الصرف الصحي ستعمل على استكمال كافة المشاريع والاسراع بتنفيذها ضمن خطتها لشمول معظم المناطق بخدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية في المناطق وحماية البيئة والمياه الجوفية وتحسين الواقع الخدمي والصحي للمواطنين في جميع مناطق الأردن.



وأضاف انه سيتم الاسراع باستكمال الاجراءات المتعلقة في السير بتنفيذ حزمة من مشاريع المياه والصرف الصحي لإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين خاصة في محافظات الشمال وتطوير الخدمات استجابة للظروف الطارئه التي مازالت تشهدها مناطق الشمال وخاصة التجمعات المستضيفة للاجئين السوريين .



وأوضح البطاينة ان المشروع يتضمن مرحلتين حيث تشمل المرحلة الاولى مناطق داخل الرمثا بقيمة 5,3 مليون يورو لتنفيذ وصلات صرف صحي وخدمة المنازل فيها بعدد وصلات 1427 اضافة الى خدمة منازل غير مخدومة بالصرف الصحي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين شركة مياه اليرموك وتحالف منظمة العمل لمكافحة الجوع والمجلس النرويجي اللاجئين ACF/NRC المشرفين على المشروع حيث سيتم تزويد شركة مياه اليرموك وسلطة المياه بالمناطق والمنازل التي سيتم تنفيذ الوصلات فيها.



وبين أن المرحلة الثانية البالغة قيمتها 4,9 مليون يورو تتضمن خدمة مناطق جنوب الرمثا بشبكات صرف صحي بأطوال مختلفة وعدد وصلات صرف صحي منزلية 700 وصلة .



وأشار إلى انه سيتم تحديد المنازل المستهدفة بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية بناء على معايير محددة اضافة الى ان الائتلاف يستهدف اعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي داخل المنازل لتحسين خدمات المياه للمواطنين والحد من فاقد المياه ، وكذلك سيقوم الائتلاف ACF، NRC بتزويد شركة مياه اليرموك وسلطة المياه بالمنازل والشوارع التي سيتم تنفيذ الأعمال فيها لتقوم شركة مياه اليرموك وسلطة المياه بإعداد وثائق العطاء من خلال استشاري ومتابعة تنفيذ الأعمال من خطوط صرف صحي ووصلات منزلية لغاية (الحفرة الامتصاصية)