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الأربعاء، 14-07-2021 02:16 م

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

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الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 10.4% لشهر أيار/مايو 2021 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020، وفق تقرير شهري أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول أسعار المنتجين الزراعيين، الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي لشهر أيار/مايو 2021 بلغ 116.9 مقارنة مع 130.5 لنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار محاصيل زراعية منها البندورة 55.5%، والملوخية بدون فرط 39.2%، والبصل الأخضر 39.1%، والفلفل الحلو الملون 33.9%، والبندورة الكرز 26.3%، والذرة الخضراء 23.7%، والزهرة 23.6%، والبطيخ 21.5%، والملفوف الأخضر 18.6%، والكوسا 18.0%.

"بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 64.8% من إجمالي قيمة المؤشر"، وفق التقرير.

وأضاف أن محاصيل ارتفع الرقم القياسي لأسعارها، منها الخس 278.9%، والثوم الناشف 62.1%، والثوم الأخضر 48.3%، والفلفل الحلو 22.9%، والفلفل الحار 20.6%، والباذنجان 20.3%، والعنب 19.9%، والحمص 19.5%، والاسكدنيا 11.7%، والفاصوليا الخضراء 11.1%، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها35.2 % من إجمالي قيمة المؤشر.

وأفاد التقرير بأن الرقم القياسي لشهر أيار/مايو 2021 ارتفع مقارنة مع شهر نيسان/ /أبريل 2021 بنسبة 1.2%، حيث بلغ 116.9 لشهر أيار/مايو 2021 مقارنة مع 115.5 لشهر نيسان/أبريل 2021.

"نتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 10.7% ومن أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها الثوم الناشف بنسبة 156.0%، والسبانخ 52.4%، والتمر 42.8%، والزهرة 37.0%، والموز 15.5%، والثوم الأخضر 13.6%، والملفوف الأحمر 9.5%، والخس الصيني 8.1%، والفاصوليا الخضراء 6.3%، والفراولة 0.6%"، وفق التقرير الذي أضاف، أن الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الملوخية بدون فرط بنسبة 59.4%، والملوخية الفرط 50.6%، والفلفل الحار 47.3%، والبطيخ 46.2%، والملفوف الأخضر 42.3%، والشمام 38.9%، والفلفل الحلو 38.2%، والفقوس 38.1%، والحمص الفرط 37.7%، والفلفل الحلو الملون 37.5%، وبأهمية نسبية بلغت 89.3% انخفض من إجمالي قيمة المؤشر.

أما على الصعيد التراكمي، قال التقرير إن أسعار المنتجين الزراعيين انخفضت بنسبة 13.7% للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 105.3 لعام 2021 مقارنة مع 122.0 لنفس الفترة من العام الماضي.

"يعزى ذلك إلى انخفاض معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل وهي البندورة بنسبة 75.2 %، والزهرة 41.8%، والباذنجان 34.3%، والفاصوليا 27.8%، والكوسا 22.5%، والفلفل الحلو الأخضر 19.1%، والفلفل الحلو الملون 18.0%، والخيار16.0%، والبطاطا 0.5%، والتي شكلت أهمياتها النسبية 90.1، بحسب التقرير.

وأفاد بأن معدل الرقم القياسي شهد ارتفاعا لأسعار محاصيل الموز بنسبة 7.5%، والفلفل الحار 0.9 %، وبأهمية نسبية بلغت 9.9%.

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