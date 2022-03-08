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الثلاثاء، 08-03-2022 02:02 م

100 أردني و24 طالباً يغادرون سومي إلى بولتافا و رومانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن هناك حوالي ١٠٠ مواطناً اردنياً يتجهون حالياً من سومي الى بولتافا. 

وبينت الوزارة، أنه يوجد حوالي ٢٤ طالباً في مركبات خاصة يقتربون إلى الحدود مع رومانيا.

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وقال أبناء الجالية الأردنية في سومي لـ" الوكيل الإخباري" إن حالتهم الصحة جيدة وهم في رحلتم إلى المعابر الأوكرانية مع الدول المجاورة، منوهين إلى أنه تم تحديد نقاط تجمع حتى يعودوا إلى المملكة في اقرب وقت. 

 

وأعلنت وزارة الخارجية عن بدء عمليات إجلاء الأردنيين من سومي. 

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