100 شخص من مشاهير السوشيال ميديا قدموا إقراراتهم الضريبية

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن أكثر من 100 شخص من مشاهير "السوشيال ميديا" في الأردن صوبوا أوضاعهم القانونية و قدموا إقرارات ضريبية عن الإيرادات المتحققة من أنشطتهم المختلفة لدفع الضرائب المترتبة عليهم.

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وبين أبو علي في بيان، اليوم الخميس، أن تجاوب هؤلاء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصويب أوضاعهم في الضريبة يصب في مصلحتهم من جهة لكي لا يعدوا متهربين أو متجنبين ضريبيا وكذلك الأمر من مصلحة المؤسسات المعلنة على صفحاتهم الخاصة



وكشفت مؤخرا عن أنها قررت فرض ضريبة على النشطاء والمشاهير والمؤثرين و "اليوتيوبرز" وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة.



وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها يعد خاضعا للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.