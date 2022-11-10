100 مخالفة بحق محال تجارية لعدم التزامها بالعروض والتنزيلات

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لعدم التزام محال تجارية بالعروض والتنزيلات 100 مخالفة وذلك منذ بداية العام الحالي.

اضافة اعلان



قال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي إن الوزارة تقوم بعمليات رقابة على الأسواق يوميا للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات الناظمة للسوق.



وبين البرماوي أن عمليات الرقابة تشمل متابعة العروض والتنزيلات التي تعلن عنها بعض المحلات التجارية والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.