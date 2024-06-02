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الأحد، 02-06-2024 03:59 م

100 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر أيار الماضي أكثر من 100 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للشهر ذاته من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 93.2 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 7.7 بالمئة.

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وبحسب تقرير الغرفة اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر أيار الماضي 1443 شهادة، مقارنة بـ1097 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بما قيمته 88.839 مليون دولار بنسبة نمو 5.8 بالمئة، تلاه قطاع المواد التموينية بقيمة 3.769 مليون دولار وبنسبة نمو 45.7، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.160 مليون دولار وبنسبة نمو 47.4 بالمئة، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.


وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن التحسن الملموس في أداء الصادرات خلال أيار الماضي، جاء نتيجة التحسن الذي شهدته مختلف الصناعات، حيث نمت قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات العلاجية جنبا إلى جنب مع الصناعات الجلدية بقيم ملحوظة، خاصة أن هذه القطاعات تشكل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.


وأضاف أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقا للاتفاقية العربية نمت بما نسبته 6.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أيار الماضي لتصل إلى حوالي 8.4 مليون دولار مقارنة مع 6.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.


وبين أبو حسان، ان صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 73.5 بالمئة من إجمالي الصادرات.

 




 

 


 

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