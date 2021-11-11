100% نسبة الشفاء من سرطان الثدي إذا اكتشف مبكرا

الوكيل الإخباري- تحدثت انتصار تيم من مؤسسة الحسين للسرطان، عن أسباب مرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه والفحوصات الدورية اللازمة للكشف المبكر عنه، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يزيد نسبة الشفاء إلى 100 بالمئة.

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وجاء ذلك خلال الورشة التوعوية التي نظمها ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس، لسيدات المجتمع المحلي للتوعية بمرض سرطان الثدي، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان وجمعية فداء الوطن الخيرية.



وبحسب بيان صادر عن الديوان، قالت رئيس قسم العلاقات العامة في الديوان ريمان عبد الحميد إن الورشة هدفت إلى توعية الموظفات والمجتمع المحلي بمخاطر المرض وسبل الوقاية منه، في إطار المسؤولية المجتمعية للديوان.





