1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، اليوم الاثنين، عن توفر ١٠٠٠ فرصة عمل اضافية على منصة برنامج التشغيل الوطني.

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وقال الزيود لـ "الوكيل الإخباري"، إن منصة برنامج التشغيل الوطني "تشغيل" تشهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مبينا أن فرص العمل المسجلة حتى اللحظة على المنصة بلغ عددها أكثر من 26 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن أجور العمل المتوفرة على المنصة يحددها صاحب المنشأة بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن جميع فرص العمل المتوفرة على المنصة سُجلت مباشرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتتواصل مباشرة مع الباحثين عن العمل.

ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

للتسجيل: https://sajjil.gov.jo/