1031 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في إربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 1031 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل إلى السوق المركزي في إربد من الخضار 679 طنا، و66 طن فواكه، و7 أطنان ورقيات، و13 طنا ما بين الفواكه والخضار، و266 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-18 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 125-250 قرشا، والبطاطا 30-48 قرشا، والبندورة 15-28 قرشا، والخيار 10-25 قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 10-20 قرشا، والشمام 10-30 قرشا.