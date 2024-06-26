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الأربعاء، 26-06-2024 12:36 م

1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 1036 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 692 طنا و123 طن فواكه و41 طن ورقيات و27 طنا ما بين الفواكه والخضار و153 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-17 قرشا والبصل الناشف 22-35 قرشا والثوم 150-250 قرشا والبطاطا 30-45 قرشا والبندورة 10-20 قرشا والخيار 35-50 قرشا والزهرة 25-40 قرشا والبطيخ 12-17 قرشا والشمام 25 -35 قرشا.

 




 

 


 

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