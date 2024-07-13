1052 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1052 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 635 طنا و193 طن فواكه، و26 طن ورقيات، 62 طنا ما بين الفواكه والخضار، و136 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-22 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 175-300 قرش، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 10-25 قرشا، والخيار 20-40 قرشا، والزهرة 40-65 قرشا، والبطيخ 18-28 قرشا، والشمام 20 - 40 قرشا.