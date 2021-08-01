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الأحد، 01-08-2021 06:36 م

106 أطنان نفايات بالمرحلة الأولى للحملة الوطنية للنظافة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة البيئة إن مجموع النفايات التي جرى جمعها أثناء فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة، بلغ نحو 106 أطنان، وبنسب متفاوتة بين المحافظات، اشتملت على أنواع عديدة، بما فيها الأنقاض المتراكمة على جوانب الطرق، وفي الأماكن غير المخصصة لها.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إطلاق الحملة الوطنية للنظافة العامة / المرحلة الأولى لهذا العام، في 27 من الشهر الماضي، جاء تنفيذا لمحور مهم من محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة بمشاركة مؤسسات الدولة كافة ومنظمات المجتمع المدني.

 




 

 


 

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