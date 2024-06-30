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الأحد، 30-06-2024 12:15 م

1065 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 1065 طنًا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى، المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 604 طنًا و183 طنً من الفواكه و36 طنً من الورقيات، و32 طنًا ما بين الفواكه والخضار، و210 طنً من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

 

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشًا، والبصل الناشف بين 20-30 قرشًا، والثوم بين 180-300 قرشًا، والبطاطا بين 25-45 قرشًا، والبندورة بين 10-20 قرشًا، والخيار بين 35-50 قرشًًا، والزهرة بين 20-40 قرشًًا، والبطيخ بين 12-17 قرشًًا، والشمام بين 20-35 قرشًًا.


 




 

 


 

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