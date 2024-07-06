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السبت، 06-07-2024 01:05 م

1097 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1097 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 625 طنا و214 طن فواكه، و27 طن ورقيات، و50 طنا ما بين الفواكه والخضار، و181 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-17 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 25-35 قرشا، والزهرة 35-55 قرشا، والبطيخ 12-20 قرشا، والشمام 20 - 35 قرشا.

 




 

 


 

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