11 اصابة بحادث باص موظفين للجامعة الهاشمية ومركبة وقلاب- فيديو

الوكيل الاخباري- وقع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء بين حافلة موظفين للجامعة الهاشمية ومركبة خاصة وقلاب، على طريق جرش - الزرقاء.



وقال مصدر في الدفاع المدني، إن الكوادر تواجدت بمكان الحادث الذي خلف 11 اصابة وتم نقلهم إلى المستشفى، منوهاً إلى أن حالتهم العامة متوسطة.



وأضاف أن سبب الحادث هو انزلاق الحافلة جراء مياه الأمطار، منوها إلى أن الجهات الامنية تجري التحقيقات



بدوره أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون وقوع اصابات اثر حادث تدهور حافلة موظفين بالجامعة الهاشمية



وقال الزبون لـ "الوكيل الاخباري" إن المصابين حالتهم العامة جيدة، منوهاً إلى أنه بعض منهم أكمل طريقه للجامعة.

اضافة اعلان