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الإثنين، 14-11-2022 01:41 م

11.2 مليون نسمة عدد سكان الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بلغ عدد سكان الأردن حتى اليوم الاثنين الموافق 2022/11/14، نحو 11 مليون و281 ألفا وفق الساعة السكانية المنشورة على موقع دائرة الإحصاءات العامة.

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وكان آخر تعداد سكاني في الأردن أجري عام 2015، حيث بلغ عدد سكان المملكة آنذاك نحو 9.5 مليون نسمة، كانت نسبة الذكور منهم 53% والإناث 47%.


يذكر أن التعداد الأول في الأردن أجري عام 1952، وبلغ عدد السكان آنذاك نحو 586.2 ألف نسمة.


يشار إلى أن التعداد هو عملية إحصائية شاملة لتوفير بيانات عن أعداد وتوزيع للسكان والمساكن في الأردن، والخصائص الديموغرافية والبيئية والاقتصادية والظروف المعيشية للسكان.

 




 

 


 

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