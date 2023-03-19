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الأحد، 19-03-2023 08:01 ص

110 قروش .. سعر كيلو الفلفل الحلو في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - شهد سعر الفلفل الحلو ارتفاعاً يبلغ 30 قرشاً للكيلو الواحد حيث يصل سعره إلى 110 قروش اليوم الأحد في السوق المركزي .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3269.969 طن، توزعت على 2043.299 طن خضار، 983.960 طن فواكه، و 242.710 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 529.665 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 60 إلى 110 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد:







 




 

 


 

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