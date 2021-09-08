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بدء تقديم طلبات إلكترونية للاستفادة من منح خارجية للجامعات اليوم

الأربعاء، 08-09-2021 08:53 ص

110 منح خارجية في تخصصات طبية مقدمة للأردن

منح دراسية


الوكيل الإخباري - تقدم حوالي 190 طالبا بطلب الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للأردن ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية والأجنبية، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء.

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وتنتهي مدة التقديم التي بدأت صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة الـ 12 مساء من يوم السبت المقبل (11 أيلول/سبتمبر)، وفق الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب. 
في حين يتنافس الطلبة المتقدمون على 110 منح في 5 دول في تخصصات الطب.


ويشترط للاستفادة من المنحة يكون الطلبة "حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2021 والتكميلية للعام 2020 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو من خارجها للعام الدراسي 2021 فقط"، وفق الخطيب.


والمنح المقدمة يبلغ عددها 110 منح "موزعة على 85 منحة في تخصص الطب البشري و20 منحة في تخصص طب الأسنان و5 منح في تخصص الطب البيطري"، وفق الخطيب.


وأشار إلى أن "شرط التقديم لتخصصي الطب وطب الأسنان أن يكون الطالب حاصلا على معدل 85% على الأقل أما تخصص الطب البيطري 80% فما فوق".


وشرح الخطيب توزع المنح على الدول الخمس "ففي مصر هناك 35 منحة للطب البشري و5 منح لطب الأسنان و5 منح للطب البيطري، وفي تونس هناك 15 منحة لطب الأسنان وكذلك في المغرب 15 منحة للطب البشري"، إضافة إلى "أرمينيا وفيها 25 منحة للطب ورومانيا 10 منح للطب البشري".


ويرى الخطيب أن مدة تقديم الطلبات الإلكترونية البالغة 4 أيام "كافية"، خاصة أن "عملية التقديم محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العام الحالي والناجحين فيها و بطلبة الفرع العلمي وبالتالي العدد موزع على الألوية". ونشرت الوزارة رابطا إلكترونيا للتقديم على موقعها الإلكتروني.


لكنه قال: "إذا كان هناك في نهاية المدة الأربعة أيام إقبال أو عدد كبير من الطلبة لم يتمكنوا من التقديم يمكن لوزارة التعليم العالي أن تنظر في الأمر في حينه".


ووصف "عملية التقديم بالسهلة والميسرة جدا".


 




 

 


 

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