1109 طنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 1109 اطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 604 أطنان، و132 طن فواكه، و17 طنا من الورقيات، و24 طنا ما بين الفواكه والخضار، و332 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 18-30، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 25-40، والبندورة 10-22، والخيار 12-22، والزهرة 15-25، والبطيخ 12-17، والشمام 15-35 قرشا.