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الخميس، 20-06-2024 02:47 م

1130 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في إربد

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الوكيل الاخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 1130 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 688 طنا، و161 طن فواكه، و13 طن ورقيات، و24 طنا ما بين الفواكه والخضار، و244 طنا من مواد، مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 08-15 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 125-225 قرشا، والبطاطا 30-48 قرشا، والبندورة 10-22 قرشا، والخيار 10-25، قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 10-20 قرشا، والشمام 15-30 قرشا.

 




 

 


 

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