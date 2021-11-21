114 مخالفة قطع إشارة حمراء خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة بين المحافظات و باتجاه العاصمة تشهد ذروة مرورية معتادة مع بدايات ساعات الدوام الأسبوعي وانتشار كثيف للنشامى بظروف جوية استثنائية حفاظا على الانسيابية المرورية والتعامل الفوري مع العديد من حوادث السير والتي سببت تباطؤ في حركة السير بكل حرفية واقتدار.

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وحذر مندوبا الإدارتين المروريتين من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد تساقطاً للأمطار جراء حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة كما دعا الإخوة المواطنين ضرورة ترك مسافة أمان بين المركبات والالتزام بالمسارب , وعلى ضرورة تفقد المركبة قبل الخروج إلى مواقع العمل.



من جانبه أشار مندوب إدارة السير الى إنه تم التعامل مع العديد من المعيقات والحوادث المرورية التي شكّلت أثرا مروريا كبيرا حيث عمل رقباء السير المنتشرين على كافة المداخل والمخارج والشوارع الحيوية التي تشهد كثافة مرورية على التعامل مع هذه المعوقات بكل حرفية حفاظا على انسيابية الحركة المرورية وكان من أبرزها تعطل مركبة في نفق صويلح باتجاه صافوط إضافة لتعطل مركبة ثقيلة "قلاب" في منطقة شرق عمان كما تم التعامل مع حادث سير بين مركبتين على مخرج نفق المشاغل باتجاه دوار المدينة وحادث سير بين مركبتين أسفل جسر الملكة زين وكذلك حادث تصادم بين مركبتين ما بعد اشارات الجبيهة نزولا باتجاه صويلح وكذلك حادث سير في شارع الجاردنز.



وأضاف مندوب السير أن أبرز ما تعاملت معه الادارة خلال الـ24 ساعة الماضية 369 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة منها 254 حادثا مروريا داخل العاصمة و115 حادثا مروريا داخل المحافظات .



كما تم التعامل مع العديد من المخالفات الخطرة أبرزها 114 مخالفة قطع الاشارة الضوئية حمراء 119 مخالفة استخدام الهاتف النقال حيث أكد أنه لا تهاون في التعامل مع مثل هذه المخالفات التي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر داعياً الأخوة المواطنين ضرورة التقيد بقواعد السير وانتهاج السلوك السليم خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة.

