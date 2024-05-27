الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

الدفاع المدني: التعامل مع 1388 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر الدجاج في الأسواق

الإثنين، 27-05-2024 01:31 م

1141 طن خضار وفواكه وورقيات ترد السوق المركزي في اربد

0L5A1045


الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1141 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 68 طنا و115 طن فواكه، و20 طن ورقيات، و38 طنا بين الفواكه والخضار، و288 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، البصل الناشف 17-25 قرشا، الثوم 125-200 قرش، البطاطا 30-45 قرشا، البندورة 10-25 قرشا، الخيار 15-22 قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 12-20 قرشا، والشمام 18-30 قرشا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
85315_5_1579609565

افتتاح الورشة العلمية الأردنية 13 لمستخدمي ضوء السنكروترون

1716806732737

أمسية في الزرقاء عن الرواية النفسية بين التجربة والتطبيق

1716798173183

رسائل توعوية للمحافظة على المياه في نهائيات الدوري الأردني للمحترفين

1716805926301

وفد تنزاني يطلع على التجربة الأردنية في قطاع المياه

495622

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

537928_4_1706520147

الدفاع المدني: التعامل مع 1388 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
245877_10_1716286444

139 طنا من الفواكه وردت للسوق المركزي في اربد

1715842053914

564 طنا من الخضار ورد السوق المركزي في إربد

620234132843859735619

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

1714454281915

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

1714383607267

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

420242513322207718539

670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد