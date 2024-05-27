1141 طن خضار وفواكه وورقيات ترد السوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1141 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 68 طنا و115 طن فواكه، و20 طن ورقيات، و38 طنا بين الفواكه والخضار، و288 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، البصل الناشف 17-25 قرشا، الثوم 125-200 قرش، البطاطا 30-45 قرشا، البندورة 10-25 قرشا، الخيار 15-22 قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 12-20 قرشا، والشمام 18-30 قرشا.

