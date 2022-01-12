115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري – كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ان نحو 115 الف سجلوا على منصة الدعم للتعرفة الكهربائية .

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واشار الهناندة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، للحديث عن التعرفة الكهربائية الجديدة ومنصة التقدم للدعم على الفاتورة، الى إن التعرفة الكهربائية الجديدة كانت تتطلب وجود الية تسمح للمواطنين التسجيل، وجاءت عبر الرابط للدخول الى نظام دعم العدادت.



واوضح الهناندة ان منصة التقديم للدعم تطلب فقط الرقم الوطني للمواطن ورقم دفتر العائلة ورقم الهاتف، اضافة الى اختيار المحافظة عند تقديم الطالب.



واضاف انه اذا كان هناك اي اختلاف بالبيانات او رقم عداد مسجل مسبقاً للدعم ستُظهر المنصة ان المواطن غير مستحق للدعم، ويتم رفض الطلب، مع اضافة امكانية تقديم شكوى .



ونوه الهناندة انه سيتم التعامل مع المواطنين الذين لديهم اشكاليات بعملية التسجيل على المنصة، مع التاكد من توفر مختلف المعلومات اللازمة عبر قنوات محددة ستكون بسيطة لكل.