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الثلاثاء، 28-05-2024 11:36 ص

1159 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 1159 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 613 طنا و131 طنا من الفواكه، و37 طنا من الورقيات، و8 اطنان ما بين الفواكه والخضار، و370 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-20 قرشا، البصل الناشف 18-30 قرشا، الثوم 150-250 قرشا، البطاطا 25-43 قرشا، البندورة 12-22 قرشا، الخيار 10-20, قرشا، الزهرة 25-42 قرشا، البطيخ 10-25 قرشا والشمام 18-30 قرش

 




 

 


 

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