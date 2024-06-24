الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مفوض الأونروا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بزر واحد .. حل لمشكلة شائعة عند استخدام التكييف

جمهورية مصر تعزي الأردن

الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الربيعية الاثنين المقبل

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

عندما تتوقف مركبتك لفترة طويلة في الشمس.. هذا هو أول ما تفعله عندما تشغلها!

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

الإثنين، 24-06-2024 12:00 م

1168 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

FB_IMG_1719055495368


الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1168 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن مجموع ما وصل السوق المركزي من الخضار 732 طنا و151 طن فواكه، و35 طن ورقيات، و15 طنا ما بين الفواكه والخضار، و235 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 8-12 قرشا، والبصل الناشف 20-30، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 25-45، والبندورة 8-18، والخيار 25-35، والزهرة 25-45، والبطيخ 10-18، والشمام 20-35 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202411205834321867556

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

البنك المركزي (3)

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

Capture

جمهورية مصر تعزي الأردن

66793270b88ef

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الربيعية الاثنين المقبل

توجيهي1

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

9

عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة

أخبار متعلقة
1717841116440

1729 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

1717494147765

اربد : 898 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

15f0b72858b50c9edb5f5618f349277f

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

-1416351006

988 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

0L5A1045

1141 طن خضار وفواكه وورقيات ترد السوق المركزي في اربد

245877_10_1716286444

139 طنا من الفواكه وردت للسوق المركزي في اربد