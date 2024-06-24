1168 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1168 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن مجموع ما وصل السوق المركزي من الخضار 732 طنا و151 طن فواكه، و35 طن ورقيات، و15 طنا ما بين الفواكه والخضار، و235 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 8-12 قرشا، والبصل الناشف 20-30، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 25-45، والبندورة 8-18، والخيار 25-35، والزهرة 25-45، والبطيخ 10-18، والشمام 20-35 قرشا.