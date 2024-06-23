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الأحد، 23-06-2024 12:32 م

1173 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 1173 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 721 طنا و174 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و22 طنا ما بين الفواكه والخضار، و225 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-30، والثوم 120-200 قرشا، والبطاطا 25-50، والبندورة 12-20، والخيار 25-35، والزهرة 25-45، والبطيخ 10-17، والشمام 15-30 قرشا.

 




 

 


 

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