119 ألفا و935 حالة كورونا نشطة في المملكة

الوكيل الاخباري-

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أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 119 ألفا و935 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و271 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 23 حالة وفاة أمس الخميس.وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و280 ألفا و106 إصابات.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و146 ألفاً و900 حالة شفاء.ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 388 مليونا و637 ألفا و385 حالة، شفي منها 308 ملايين و67 ألفا و953 حالة.وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و731 ألفا و899 حالة وفاة حول العالم.