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الخميس، 23-09-2021 09:33 ص

12 ألفا و248 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و248 حالة حتى صباح الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و637 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 4 حالات وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 816 ألفاً و574 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 793 ألفا و689 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 230 مليوناً و892 ألفا و826 حالة، شفي منها 207 ملايين و594 ألفا و455 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و733 ألفا و53 شخصاً حول العالم.

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