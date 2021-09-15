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12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأربعاء، 15-09-2021 09:40 ص

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و317 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و568 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الثلاثاء.
 
وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 809 آلاف و443 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.
 
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 786 ألفا و558 حالة شفاء.
 
ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 226 مليوناً و674 ألفا و384 حالة، شفي منها 203 ملايين و381 ألفا و599 حالة.
 
وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و663 ألفا و97 شخصا حول العالم.

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