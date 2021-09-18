12 ألفا و428 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و428 حالة حتى صباح السبت.



ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و594 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 812 ألفاً و253 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 789 ألفا و231 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 228 مليوناً و415 ألفا وحالة، شفي منها 204 ملايين و998 ألفا و87 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و692 ألفا و850 شخصا حول العالم.

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