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السبت، 26-06-2021 10:34 ص

12 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إن أعداد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه في العاشر من حزيران الحالي ولغاية اليوم السبت، وصلت الى 12122 مشاركا.اضافة اعلان


واوضحت الوزارة في بيان صحفي اصدرته السبت، أن أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وتنطلق من مختلف محافظات المملكة، وصلت الى 448 حافلة، بالإضافة الى 448 دليلا سياحيا مرافقين للحافلات.

واضافت، ان برنامج "أردننا جنة" المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، يهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

وبينت الوزارة، أن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، يؤمن نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته هذا العام 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويوفر البرنامج رحلات "اليوم الواحد" لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة البترا ووادي رم.

كما يوفر البرنامج خدمات الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات، وعمليات الحجز، وذلك من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah.jo" على الهواتف الذكية.

 




 

 


 

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