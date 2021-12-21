12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري - اطلقت ادارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروع الخدمات الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومندوب مدير الأمن العام ، المساعد للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال .
وبين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن مديرية الامن العام تُعد مثالا يحتذى لمؤسسات الدولة كافة في حرصها الدائم والدؤوب للارتقاء وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين ، لا سيّما في ما يتعلق بالتحول الخدماتي الالكتروني الذي يتيح لمتلقي الخدمة افضل الخدمات بأقل جهد وزمن ممكن .
وأشار الهناندة الى ان اطلاق هذا المشروع اليوم كجزء من برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الالكتروني وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هو خير مثال على المضي قدما في إنفاذ هذا المشروع الوطني، الذي يهدف الى توسيع الخدمة الالكترونية في مؤسسات الدولة كافة ما يمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المقدمة من خلالها وعبر تطبيقات الكترونية حديثة وبما يوفر جهدهم ووقتهم .
وأكد الهناندة استمرار التعاون مع ادارة ترخيص السواقين والمركبات وصولاً لإنهاء كافة مراحل التحول الرقمي داخل الادارة والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف العام القادم ، لتكون كافة خدمات ادارة الترخيص متاحة للمواطنين إلكترونياً .
من جانبه أكد مندوب مدير الأمن العام المساعد للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال أن اطلاق هذا المشروع يأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار منظومة التطوير والتحديث التي تقوم بها مديرية الأمن العام في مختلف اداراتها ووحداتها التي تقدم الخدمة الامنية للمواطنين والمقيمين .
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وقدم العميد ابو شتال الشكر لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعاونها المستمر وحرصها على مساعدة المؤسسات الحكومية كافة؛ لتحقيق التحول الرقمي الالكتروني بما يرتقي في تحديث وتطوير الخدمات المقدمة ، مؤكداً أن مديرية الأمن العام عملت على تذليل الصعاب كافة؛لإنجاح اطلاق هذه البوابة الالكترونية الخاصة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع الشركاء كافة، لمواكبة التطور المتسارع في الثورة التكنولوجية ، لتنعكس فوائدها على مستوى الخدمات المقدمة لكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الطهور .
كما قدم مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس ايجازاً بين فيه مراحل المشروع الذي يتضمن تقديم 42 خدمة الكترونية خاصة بالمركبات والسائقين ، موزعة على ثلاث مراحل ، وأطلقت اليوم المرحلة الاولى التي ستوفر اثنتي عشرة خدمة إلكترونية هي تجديد رخصة مركبة خصوصي ركوب صغير، تجديد الاحتفاظ برقم، المزاد العلني الإلكتروني، بيع الأرقام المميزة، اضافة دورات عملي، اضافة وإنهاء منتسبين، معلومات دورات نظري وتحديد فاحصي مستوى، حجز وفك حجز مركبة، طلب حالة مركبة تاريخية إصدار رخص سواقين بدل تالف / فاقد للفئة الثالثة ، إصدار رخصة مركبة بدل تالف / فاقد ، اصدار لوحة مركبة بدل تالف / فاقد، مبيناً أن المراحل الاخرى الخاصة بالمشروع سيتم انجازها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتصف العام القادم.
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