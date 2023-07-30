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الأحد، 30-07-2023 02:52 م

12 طفلا من جرش يشاركون في تجمع فني للرسم الحر في مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري- يشارك 12 طفلا من محافظة جرش في مبادرة تجمع للفنانين التشكيليين للرسم الحر (سمبوزيم) مع فنانين تشكليين محليين وعالمين ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37.اضافة اعلان


وسمبوزيم؛ هو تجمع للفنانين التشكيليين على اختلاف تخصصاتهم الفنية في الطبيعة أو داخل مبنى ليقدموا رسما حرا ليتعرف الفنانين على أساليب عديدة في الرسم.

طارق العتوم، صاحب المبادرة، قال الأحد، إن جميع الأطفال المشاركين في سمبوزيم من محافظة جرش ويبلغ عددهم 12 طفلا وأعمارهم من 15عاما إلى 17 عاما وهي المرة الأولى التي يشارك بها الأطفال ضمن هذا التجمع في مهرجان جرش.

وأضاف أن هذه المشاركة ستساعد على تنمية مهارة الأطفال وإكسابهم خبرات، حيث يشاركون فنانيين محلين وعالمين، مبينا بأن اللوحات الفنية التي يشارك بها الأطفال تتبع لعدد من المدارس الفنية العالمية مثل المدرسة التكعبية والتعبيرية والسريالية والواقعية والانطباعية وغيرها من المدارس الفنية التشكيلية.

وبين العتوم بأن مشاركة الأطفال في المهرجان سابقة وضمن مبادرة (في كل بيت فنان)، موضحا أن الهدف من مشاركة الأطفال في سمبوزيم هو كسب خبرات ورؤية بصرية واقعية لصقل مواهبهم.

 




 

 


 

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