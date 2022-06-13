12 مركزا صحيا في جرش يحصلون على اعتمادية المؤسسات الصحية

الوكيل الاخباري - حصلت المراكز الصحية في محافظة جرش، على اعتمادية المؤسسات الصحية (HCAC)، وفق ما أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش محمد الطحان.



وقال الطحان، الاثنين، إن 12 مركزا صحيا تقدم للحصول على اعتمادية المؤسسات الصحية، وجميع المراكز الصحية التي تقدمت حصلت على الاعتمادية، مبينا أن المراكز الصحية في محافظة جرش حصلت على أعلى نسبة في الاعتمادية للمؤسسات الصحية بين محافظات المملكة.

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