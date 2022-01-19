12% من مشتركي الضمان غير اردنيين

الوكيل الإخباري - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية " موسى الصبيحي" عن مستويات أجور المؤمّن عليهم الأردنيين الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي.

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وبحسب الصبيحي، بلغ عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين (النشطين) بالضمان حتى مطلع الشهر الحالي مليون و (218) ألف مؤمن عليه، من ضمنهم (79) ألف مؤمّن عليه مشترك بصفة اختيارية.



أما المستويات الرئيسية لأجورهم ورواتبهم الخاضعة لاقتطاع الضمان فهي على النحو التالي:



١) 28 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم الشهرية ما بين 190 ديناراً إلى 220 ديناراً، وبنسبة (2.5%) من إجمالي المؤمن عليهم الأردنيين الفعالين.

٢) 236 ألف مؤمن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 220 ديناراً إلى 300 دينار وبنسبة (19.3%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين.



٣) 335 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 300 دينار إلى 500 دينار وبنسبة (27.5%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين.



٤) 373 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 500 دينار إلى 700 دينار وبنسبة (30.5%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين.



٥) 102 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 700 دينار إلى 900 دينار وبنسبة (8.5%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين.



٦) 46 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 900 دينار إلى 1100 دينار وبنسبة (3.8%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين.



٧) 44 ألف مؤمّن عليه أردني تتراوح أجورهم ما بين 1100 دينار إلى 1500 دينار وبنسبة (3.7%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين.



٨) 48 ألف مؤمّن عليه أردني تزيد أجورهم على 1500 دينار وبنسبة (4%) من إجمالي المؤمّن عليهم الأردنيين.



٩) في ضوء النقاط الأربع الأولى فإن حوالي (80%) من المؤمّن عليهم الأردنيين تقل أجورهم الشهرية الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (700) دينار.



١٠) يبلغ متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين (المشتركون من خلال المنشآت ومشتركو الاختياري) حوالي (595) ديناراً.



واشار إلى أن عدد المؤمّن عليهم غير الأردنيين بلغ (166) ألف مؤمّن عليه، يشكّلون ما نسبته (12%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعالين أردنيين وغير أردنيين.



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