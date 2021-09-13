12,223 حالة كورونا نشطة بالمملكة

الوكيل الإخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 12,223 حالة حتى مساء أمس الأحد.

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وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاثنين إلى المستشفيات 83 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 59 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 545 حالة.



وأوضح أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7%.



وبين أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 10%.



وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12%.

