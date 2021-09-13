الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. العثور على صاحب محفظة خلال دقائق

منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

وفيات الاثنين 13/9/2021

الاحتلال يقتحم منزلي الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

العثور على محفظة لـ عامر العباسي في تكسي

3 إصابات بحادث تصادم وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

عاجل

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

الإثنين، 13-09-2021 09:03 ص

12,223 حالة كورونا نشطة بالمملكة

كورونا 7


الوكيل الإخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 12,223 حالة حتى مساء أمس الأحد.

اضافة اعلان


وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاثنين إلى المستشفيات 83 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 59 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 545 حالة.


وأوضح أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7%.


وبين أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 10%.


وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العقبة 2

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

1202117114046288060120

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

Foreign Ministry building - (Archives)

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

920211210239526973170

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

9202179110283673264

الامن يحذر الأردنيين

إدارة السير 2

وفاة كل 19 ساعة بسبب حوادث السير في المملكة

أخبار متعلقة
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كورونا الوكيل

12,116 حالة كورونا نشطة في المملكة

820211820153114606862

انخفاض جديد في نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن اليوم

82021151868702044614

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

82021151868702044614

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن الاثنين