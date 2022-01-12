%12.5 ارتفاع الصادرات الأردنية الزراعية العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم الصمادي، الأربعاء، إن الرقم الكلي للصادرات الأردنية من المنتج الزراعي بلغ العام الماضي 475 ألف طن بارتفاع مقداره 12.5% مقارنة بعام 2020 والذي سجل 415 ألف طن.

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وبين الصمادي في تصريح أن اعلى رقم وصلته الصادرات الأردنية الزراعية كان في عام 2015 وبلغ 650 ألف طن وبعدها جاءت الأزمة القطرية التي فقدنا بسببها تصدير نحو 100 ألف طن لقطر، ولغاية الآن لا يوجد لها صادرات برا بل كميات متواضعة تذهب عبر الطيران.



واستعرض الصمادي تحديات تقف امام الصادرات الأردنية منها السياسي والذي لا علاقة له بجودة المنتج الأردني، حيث فقدنا أسواق أوروبية لعدم القدرة للوصول لاوروبا برا عن طريق سوريا، مشيرا بالوقت ذاته أن دول الخليج تأخذ 75% من صادراتنا الزراعية والآن دول الخليج العديد منها بدأت تنتج محاصيل وخضار وهذا يتطلب الاتجاه نحو أسواق تصديرية جديدة.



وشدد الصمادي على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للتصدير.



وفي حديثه على الأسعار محليا قال إن مراقبة الأسواق مهمة وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة تتابع الأسعار في الأسواق المركزية، مشيرا إلى أن تفاوت الأسعار مرتبط بالانتاج والعرض والطلب.