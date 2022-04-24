12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 12.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12.3 مليار دينار في نهاية عام 2021.



وتوزعت استثمارات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي بنسبة 12.5%، السندات 56.4%، القروض 3.2%، الأسهم 17.5%، الاستثمارات العقارية 6%، والاستثمارات السياحية 2.5%.



وقالت السقاف، إن دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 175.3 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 والذي بلغ حوالي 137.3 مليون دينار، وبنسبة نمو 27.6%. مشيرة إلى أن الارتفاع في الدخل جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية المتأتية بشكل رئيسي من محافظ السندات والأسهم وأدوات السوق النقدي.



وبينت إن بداية تعافي الاقتصاد الأردني وتحسن أداء الشركات وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021 أدى الى تحسن أداء بورصة عمان، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على أداء محفظة الأسهم للصندوق، حيث بلغ معدل العائد على المحفظة للربع الأول من هذا العام 9.7%.

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كما بلغت الأرباح الدفترية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية حوالي 154 مليون دينار نهاية الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع حوالي 74 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

واضافت انه من المتوقع أن تبلغ حصة الصندوق من توزيعات أرباح الشركات حوالي 103 مليون دينار.



أما محفظة السندات، فقد بلغت نسبتها 56.4% من المحفظة الكلية للصندوق في الربع من هذا العام، و بمعدل عائد على تلك المحفظة بلغ 5.8%، وهو من ضمن أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.



واستمر الصندوق في زيادة استثماراته العقارية من خلال شراء أراضي ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2022، كما قام الصندوق بتوقيع عدد من العقود الجديدة لتأجير أراضي وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وبينت السقاف أنه التزاما بمعايير التقارير المالية الدولية، يقوم الصندوق بتقييم محفظته العقارية بشكل سنوي. وبناء على نتائج تقييم المحفظة العقارية نهاية عام 2021، بلغت القيمة السوقية للمحفظة حوالي 748 مليون دينار مقارنة بكلفة حيازتها البالغة حوالي 614 مليون دينار.



ويسعى الصندوق لتعزيز الميزة التنافسية لمحفظته السياحية وتوسيع استثماراته في القطاع، وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة في منطقة المثلث الذهبي، والاستمرار في إعادة تأهيل عدد من المنشآت السياحية، وأبرزها الاستمرار في إعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا، وإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة.



و يستمر العمل في أول مشروع زراعي للصندوق من شركة مملوكة بالكامل وذلك لإنتاج القمح والخضار والأعلاف والمحاصيل الزراعية الأخرى.



ويولي الصندوق اهتماما كبيرا لمشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التي تطرحها وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني الذي يسعى الصندوق للمشاركة فيه على شكل مساهمة في شركة المشروع التابعة للائتلاف الفائز بتنفيذ العطاء.



وقالت السقاف انه استطاع الصندوق الاستمرار في أداء أعماله وتنمية استثماراته بشكل مسؤول مع تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة إلى البعد التنموي لتلك الاستثمارات.

وتمكن الصندوق من تعزيز دوره كمستثمر وطني في العديد من القطاعات المجدية ذات فرص النمو الواعدة، مشيرة إلى أن التوجهات الاستراتيجية للصندوق تستهدف زيادة الاستثمار في قطاعات التعدين، الصحة، التعليم، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والصناعات الدوائية.



وختمت السقاف بأن الصندوق يعمل بكل مهنية وتفان وضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة للحفاظ على أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وتنميتها وتحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي من خلال استثمارات متنوعة تحقق عائد استثماري مجدي للصندوق وبالشراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة الى دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة اقتصاديا واجتماعيا.