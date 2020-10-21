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الأربعاء، 21-10-2020 02:03 م

120 الف دينار لمختبرات الصحة النباتية في المفرق

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الوكيل الاخباري- قال مدير زراعة محافظة المفرق ، الدكتور فايز الخوالدة انه تم تخصيص مبلغ 120 الف دينار لغايات استكمال مشروع قسم مختبرات الصحة النباتية في المحافظة.

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واضاف الخوالدة على ان قسم المختبرات يضم عدة اقسام تشمل قسم المتبقيات السمية والفطريات والفيروسات والبكتيريا، لافتا إلى ان هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات والفحوصات التي تعنى بالصحة النباتية الامر الذي سينعكس ايجابا على الواقع الزراعي في محافظة المفرق التي تعد الاولى على مستوى المملكة في الانتاج الزراعي.


وأشار الى ان قسم المتبقيات السمية من شأنه ان يساهم في سرعة الحصول على نسبة نتائج فحوصات الخضار والفواكه المعدة للتصدير للاسواق الخارجية .


وبين الخوالدة انه نظرا لاهمية مشروع المختبرات والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 90 بالمئة فقد تم العمل على تسميته بقسم المختبرات ورفده بالكوادر المطلوبة لتمكينه من تقديم خدماته للمزارعين بكل سهولة ويسر.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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